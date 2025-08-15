Πρεμιέρα στη La Liga με το blooper της χρονιάς: Ο γκολκίπερ της Ζιρόνα τα έκανε όλα λάθος

Ο Παύλο Γκαζανίγκα έκανε “ποδοσφαιρικό έγκλημα”, δίνοντας δώρο το πρώτο γκολ της σεζόν στη La Liga και βάζοντας γερή υποψηφιότητα για το blooper της χρονιάς στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Με το παιχνίδι της Ζιρόνα απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο άρχισε η La Liga για τη σεζόν 2025-26 και με το “καλημέρα” είχαμε μία φάση που θέτει γερή υποψηφιότητα για το blooper της χρονιάς.

Στο 18′ ο Λόπεθ γύρισε την μπάλα στον Πάουλο Γκαζανίγκα κι αυτός αποφάσισε να τα κάνει όλα λάθος, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Πρώτα, προσπάθησε να δώσει πάσα στον αριστερό κεντρικό αμυντικό της ομάδας του, Κρετσί, όμως βρήκε πολύ λανθασμένα την μπάλα και την παραχώρησε στον Ντε Φρούτος.

Στη συνέχεια σαν να κοκκάλωσε από το λάθος και άργησε να γυρίσει στο τέρμα του για να αποσοβήσει το μοιραίο.

Και για να ολοκληρωθεί το… γλυκό ενώ μπορούσε να απομακρύνει την μπάλα με τις γροθιές ή με κάποιο άλλο μέρος του σώματος, επέλεξε να μπει με αυτή μέσα στα δίχτυα.

Έτσι, η Ράγιο έκανε το 1-0 κόντρα στους γηπεδούχους, με ένα από τα πιο περίεργα πρώτα γκολ που έχουν μπει σε σεζόν.