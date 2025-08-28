Πρόεδρος Παρτίζαν: “Η ιδέα μας είναι να παίξουμε με τον Ολυμπιακό στη Βιέννη”

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, έκανε μία αποκαλυπτική δήλωση για την διεξαγωγή του αγώνα Παρτίζαν – Ολυμπιακός στην EuroLeague, μιλώντας για την πιθανότητα το ματς να γίνει στη Βιέννη.

Η Παρτίζαν, τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα αναγκαστεί να δώσει τρία παιχνίδια της EuroLeague εκτός Σερβίας λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο. Ο πρόεδρος της ομάδας του Βελιγραδίου μίλησε στη Mozzart Sport για τις σκέψεις τους.

Ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς συγκεκριμένα ανέφερε ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να φιλοξενήσουν τους αγώνες σε πόλεις όπως η Βιέννη, το Μόναχο ή κάποια άλλη πόλη που δεν θέλησε να αποκαλύψει. Επιπλέον, σημείωσε ότι η πρότασή τους είναι να αγωνιστούν με τον Ολυμπιακό στη Βιέννη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Είμαστε αναγκασμένοι να παίξουμε τρία παιχνίδια εκτός του γηπέδου μας. Ψάχνουμε για μεγάλες πόλεις μπάσκετ που έχουν τους οπαδούς μας στη διασπορά. Σκεφτόμαστε τη Βιέννη, το Μόναχο και μια άλλη πόλη που δεν θέλω να αναφέρω επειδή η πιθανότητα να παίξουμε εκεί δεν είναι ακόμη βέβαιη.

Η ιδέα μας είναι να παίξουμε έναν αγώνα με τον Ολυμπιακό την Πρωτοχρονιά της Σερβίας στη Βιέννη, όπου ζει η μεγάλη διασπορά μας. Οι αρχές της πόλης έχουν δείξει ότι θέλουν να μας βοηθήσουν σε αυτό, θα έχω συνομιλίες μαζί τους στο τέλος του μήνα. Θα ξέρουμε σε ένα μήνα πού θα παίξουμε αυτά τα παιχνίδια”.