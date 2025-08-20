Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: “Θα απαιτήσουμε μία συγγνώμη για την υπόθεση του Ζαφείρη”

Η ανοιχτή κόντρα του Γιάροσλαβ Τβρντικ και του τσέχικου Μέσου “DS” συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με το νέο επεισόδιο του σίριαλ να θέλει τον πρόεδρο της Σλάβια Πράγας να σκέφτεται σοβαρά να κινηθεί νομικά και να ζητήσει από την τσέχικη αθλητική εφημερίδα μία δημόσια συγγνώμη για την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη.

Σε ευθεία επίθεση κατά της “DS” σκέφτεται να προβεί ο Γιάροσλαβ Τβρντικ.

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, όντας ιδιαίτερα ενεργός στο Twitter, απάντησε σε σχόλιο φίλου της ομάδας που ζητούσε από τους πρωταθλητές Τσεχίας να κινηθούν κατά της αθλητικής εφημερίδας.

Ο λόγος φυσικά, όπως γράφει το SPORT24, είναι το γεγονός ότι συντηρούν την υπόθεση της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ, ενώ πολλάκις ο κ. Τβρντικ έχει δηλώσει πως ο 22χρονος διεθνής Έλληνας χαφ δεν πωλείται στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο.

“Όταν είδαμε σήμερα άλλη μια δόση αισχρότητας και αναληθειών σχετικά με την υπόθεση Ζαφείρη, αποφασίσαμε ότι είχε έρθει η ώρα. Θα αναλάβουμε λοιπόν δράση και θα απαιτήσουμε μια συγγνώμη και μια λύση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό επ’ αόριστον”, ανέφερε ο πρόεδρος της Σλάβια στην ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι το σίριαλ μεταξύ της ομάδας της Πράγας και της “Denik Sport” έχει πολλά επεισόδια ακόμα, εφόσον ειδικά η ανοιχτή τους κόντρα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες.