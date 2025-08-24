Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: “Πλήγμα μία αποχώρησή του τώρα”

Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας, Γίντριχ Τρπισόφσκι, χαρακτήρισε ως πλήγμα την αποχώρηση του Χρήστου Ζαφείρη τη δεδομένη χρονική στιγμή, δηλώνοντας πως θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ο Χρήστος Ζαφείρης ξεκίνησε το Σάββατο (24/8) στον πάγκο της Σλάβια Πράγας για το ματς Παρντούμπιτσε, όμως εν αντιθέσει με το προηγούμενο κόντρα στη Γιάμπλονετς, πήρε χρόνο συμμετοχής.

Μετά το παιχνίδι και λίγες ώρες πριν ο Έλληνας διεθνής πετάξει με προορισμό τη Θεσσαλονίκη – η άφιξή του στην Ελλάδα αναμένεται στις 15:45 τη Δευτέρα (25/8) – ο προπονητής της Σλάβια Πράγας, Γίντριχ Τρπισόφσκι, μίλησε για τη μεταγραφή του 22χρονου στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας -όπως γράφει το SPORT24– την ποιότητά του.

“Φάνηκε στο ματς με τη Γιάμπλονετς, όπου δεν αγωνίστηκε και μας έλειψε. Ωστόσο, μέσα στην εβδομάδα η κατάσταση βελτιώθηκε, στις προπονήσεις ήταν πολύ καλός και γι’ αυτό τον χρησιμοποιήσαμε.

Από την Τετάρτη είναι χαμογελαστός, σε καλή διάθεση. Ο Μόουζες είχε ένα μικρό πρόβλημα και έτσι δώσαμε χρόνο στον Χρήστο, ο οποίος έδειξε την ποιότητά του.

Είναι ίσως ο πιο δυνατός μας ποδοσφαιριστής όταν προωθείται και σίγουρα τον χρειαζόμαστε, κάτι που το επιβεβαίωσε ξανά σήμερα”, ανέφερε αρχικά ο Τρπισόφσκι, και συνέχισε για το μέλλον του Έλληνα διεθνή:

“Μιλήσαμε μαζί του κι αν γινόταν τώρα η αλλαγή, θα επρόκειτο για πολύ μεγάλο πλήγμα στην ομάδα.

Θα έπρεπε να ψάξουμε άμεσα αντικαταστάτη και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να καλύψεις ένα τέτοιο κενό. Του έλεγα πως δεν έδινε κάθετες πάσες στην πλάτη της άμυνας, κι αυτό το έχει βελτιώσει.

Του είπα: ‘Επιτέλους παίζεις όπως πρέπει προς τα μπροστά κι εσύ θέλεις να φύγεις;’. Θα μας λείψει πάρα πολύ.

Δίνει το 100%, είναι από τους καλύτερούς μας παίκτες. Ο σύλλογος έχει τέσσερις μήνες να αποφασίσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Αυτή τη στιγμή, η παραμονή του για ένα εξάμηνο είναι η καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές”.