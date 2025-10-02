Ρεάλ – Ολυμπιακός 89-77: Οι ερυθρόλευκοι λύγισαν στη Μαδρίτη

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κατέρρευσε και ηττήθηκε 89-77 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός έμοιαζε να πετάει φωτιές στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε, μένοντας από δυνάμεις και ηττήθηκε με 89-77 από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν το ματς με απίστευτο ρυθμό, φτάνοντας στο 7/7 στα τρίποντα, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωνε ασταμάτητα (16 πόντοι στην πρώτη περίοδο). Με την πεντάδα Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν, δημιουργώντας σωρεία ευκαιριών και δείχνοντας απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού.

Όπως γράφει το SPORT24, οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη: Σβιντέρσκι, Τετέ, Τουμπά και Κυριακόπουλος δοκίμαζαν συνεχώς την τύχη τους, αλλά ο Ντε Μπουσέρ κράτησε όρθια τη Ρεάλ, αποκρούοντας και το πιο δυνατό σουτ του Τετέ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη, όμως, ο Ολυμπιακός έμεινε από δυνάμεις. Η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε την πτώση στην απόδοση των Πειραιωτών και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 24′ και να περάσει μπροστά στο 25′ με τον Αμπάλδε (62-61). Παρά την προσπάθεια του Μιλουτίνοβ και κάποιες μικρές αναλαμπές του Ολυμπιακού, η Ρεάλ είχε πλέον τον έλεγχο.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό για τους «ερυθρόλευκους»: η ισπανική ομάδα ξεκίνησε με 10-0 και κράτησε το προβάδισμα, ενώ Φουρνιέ και Γουόκαπ μείωσαν προσωρινά στο 74-73. Η τελευταία λέξη ανήκε στον Χεζόνια και τον Καμπάσο, που έγραψαν το τελικό 89-77.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ, Νίκολιτς, Πόρομπιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 3η αγωνιστική η Ρεάλ θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (9/10 στις 22:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη Dubai BC (10/10 στις 21:15).