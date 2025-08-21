Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Έμεινε άσφαιρος ξανά, έχασε στην Κροατία και τώρα ποντάρει στην Τούμπα για την ανατροπή

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε για ακόμη ένα ενενηντάλεπτο να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Ριέκα στην Κροατία και πλέον καλείται να κάνει την ανατροπή σε μια εβδομάδα στην Τούμπα για να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.

Άσφαιρος έμεινε στην Κροατία ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Ριέκα εκτός έδρας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Europa League.

Όπως γράφει το Sport24, το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημείωσε στο 39ο λεπτό ο Μέναλο, ο οποίος σκόραρε με κοντινή κεφαλιά προ του Οζντόεφ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά.

Πλέον ο ΠΑΟΚ και η Ριέκα ανανεώνουν το ραντεβού τους για την αναμέτρηση της επόμενης Πέμπτης (28/08) στην Τούμπα, όπου η ομάδα του Λουτσέσκου θα ψάξει την ανατροπή ώστε να πάρει εκείνη το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε τον ΠΑΟΚ με την ίδια ακριβώς ενδεκάδα με την οποία είχε παρατάξει τον Δικέφαλο και στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ.

Οι Κροάτες ήταν εκείνοι που είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο ματς, στο 8ο λεπτό. Ο Εντοκί έστρωσε στον Φρουκ που σούταρε με το δεξί στην κίνηση λίγο έξω από την περιοχή, με τον Παβλένκα να διώχνει σε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ απάντησε και άγγιξε το γκολ στο 20ο λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας άλλαξε ωραία για τον Ζίβκοβιτς στα δεξιά, εκείνος έστρωσε στον Ιβανούσετς και εκείνος πλάσαρε δυνατά με το δεξί, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι της Ριέκα.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Οζντόεφ σούταρε με δύναμη με το δεξί, με τον πορτιέρε της Ριέκα να πέφτει στη δεξιά του γωνία και να μπλοκάρει την μπάλα.

Ο Ιβανούσετς έκανε ένα βεβιασμένο σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε μακριά από την εστία στο 29′, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Γιάνκοβιτς ελευθερώθηκε ωραία και πλάσαρε με το δεξί, αλλά ο Παβλένκα μπλόκαρε.

Στο 38′ ο Φρουκ δοκίμασε ένα σουτ με το δεξί από δεξιά έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, έπειτα από βολέ του Σλόμισιτς, με τον Παβλένκα να δείχνει ετοιμότητα και να αποκρούει.

Αφού προειδοποίησε λοιπόν, η Ριέκα άνοιξε τελικά το σκορ με τον Μέναλο στο 39′. Ο Γιάνκοβιτς εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά και ο Μέναλο πρόλαβε τον Οζντόεφ και με κεφαλιά από κοντά έβαλε μπροστά τη Ριέκα λίγο πριν την ανάπαυλα.

Στο 56′ ο Κωνσταντέλιας ταλαιπώρησε την άμυνα της Ριέκα από αριστερά και σούταρε με το δεξί εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε τις πρώτες του κινήσεις από τον πάγκο ρίχνοντας στο ματς τους Καμαρά, Σάστρε και Χατσίδη.

Παρά τις προσπάθειές τους όμως, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσαν να ξεκολλήσουν από το μηδέν και έτσι ο Δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε με 1-0 στην Κροατία.

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί πλέον τη Ριέκα την επόμενη Πέμπτη (28/08, 20:30) στην Τούμπα, όπου οι δύο ομάδες θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους για το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.

ΡΙΕΚΑ: Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας (75′ Ιλίνκοβιτς), Γιάνκοβιτς, Εντοκίτ (75′ Μπούτιτς), Μέναλο (62′ Τσοπ), Φρουκ (85′ Μπογκόεβιτς).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι (59′ Σάστρε), Μεϊτέ, Οζντόεφ (59′ Καμαρά), Ιβανούσετς (59′ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοβ (75′ Μύθου).