Ροντινέι: Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα

Ο Ρόντινεϊ γνωστοποίησε στους φίλους του Ολυμπιακού μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στην Άρσεναλ για το Champions League και υποσχέθηκε παράλληλα ότι θα επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα.

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την αναχώρησή του για το Λονδίνο όπου το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Πειραιώτες να έχουν ήδη μία σημαντική απώλεια ενόψει του μπρα ντε φερ με τους κανονιέρηδες.

Αυτή αφορά τον Ροντινέι, με τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ -όπως γράφει το SPORT24– να παραδέχεται μέσω ανάρτησής του στο Instagram πως είναι τραυματίας και ότι νιώθει πόνο που τον εμποδίζει να είναι 100% έτοιμος, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχει ξεκινήσει θεραπεία και δίνοντας υπόσχεση ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός για να προσφέρει στους ερυθρόλευκους.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ροντινέι:

“Είμαι εδώ μόνος και σκεπτικός, δεν είμαι καλά, πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό μου. Πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα ρωτώντας τι συμβαίνει και δεν παίζω. Δυστυχώς είμαι τραυματίας και νιώθω πόνο που με εμποδίζει να είμαι 100% έτοιμος να αγωνιστώ.

Σε σχεδόν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που θα χρειαστεί να λείψω, αλλά έχω ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία μου και σύντομα θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός για να δώσω τη ζωή μου για αυτόν τον σύλλογο που έχω την ευχαρίστηση να εκπροσωπώ.

Ζητώ από όλους όσοι με στηρίζουν θετική ενέργεια και θα επιστρέψω σύντομα. Έχω παίξει σε πολλούς αγώνες κάνοντας ενέσεις γιατί νιώθω πολύ πόνο, φυσιολογικό για έναν παίκτη που κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα και τον σύλλογο, αλλά τώρα είναι ένας πόνος που με ενοχλεί πολύ και αν συνεχίσω να το πιέζω, μόνο θα χειρότερο θα γίνει.

Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη στιγμή που θα μείνω εκτός, αλλά θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου για να επιστρέψω 100%. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν καταλαβαίνουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν κι άλλες υπέροχες στιγμές. Είμαι Ολυμπιακάρα, σε αγαπώ Ολυμπιακέ”.