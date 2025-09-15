Σαμουέλ Ουμτιτί: Έβαλε τέλος στην καριέρα του στα 31 του χρόνια

Ο Σαμουέλ Ουμτιτί αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στην ποδοσφαιρική καριέρα του μόλις στα 31 του χρόνια.

Τίτλους τέλους στην καριέρα του έβαλε ο Σαμουέλ Ουμτιτί.

Όπως γράφει το SPORT24, μόλις τρεις μήνες μετά τη λύση της συνεργασίας του με τη Λιλ, ο 31χρονος Γάλλος στόπερ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση, αποχαιρετώντας το ποδόσφαιρο με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

“Μετά από μια έντονη καριέρα με τα πάνω και τα κάτω της, ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Τα έδωσα όλα με πάθος και ΔΕΝ μετανιώνω για ΤΙΠΟΤΑ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους, τους προέδρους, τους προπονητές και τους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκα”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ουμτιτί.

Ο Σαμουέλ Ουμτιτί συνέδεσε το όνομά του με τη Λιόν (2012-2016) και την Μπαρτσελόνα (2016-2023), ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ του 2018, πανηγυρίζοντας στο φινάλε την κατάκτηση του τροπαίου με το 4-2 επί της Κροατίας.

Ωστόσο, από εκείνη τη διοργάνωση και μετά ξεκίνησε η καθοδική πορεία της καριέρας του, με τους συνεχείς τραυματισμούς των τελευταίων ετών να επισπεύδουν την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.