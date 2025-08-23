Σασουόλο – Νάπολι 0-2: Οι ΜακΤόμινεϊ και Ντε Μπρόινε έκαναν γλυκιά την πρεμιέρα της πρωταθλήτριας

Η Νάπολι μπήκε στο Mapei Stadium με τον αέρα της πρωταθλήτριας και με αυτόν παρέσυρε την Σασουυόλο, με τους ΜακΤόμινεϊ και Ντε Μπρόινε να υπογράφουν το άνετο 2-0 για τους παρτενοπέι στην πρεμιέρα της Serie A.

Η Νάπολι ολοκλήρωσε με εμφατικό τρόπο την περασμένη σεζόν καθώς κατέκτησε το σκουντέτο και πανηγύρισε το δεύτερο πρωτάθλημά την τελευταία τριετία και έτσι ακριβώς μπήκε στο νέο πρωτάθλημα.

Απόδειξη η πρεμιέρα της το βράδυ του Σαββάτου (23/8) στο Mapei Stadium στην έδρα της Σασουόλο, με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, να μην απειλείται στο ελάχιστο απο τους νεροβέρντι και να φτάνει σε ένα πειστικό 2-0 με ένα γκολ στο πρώτο μέρος.

Όπως γράφει το SPORT24, το πρώτο τέρμα των παρτενοπέι στη φετινή Serie A είχε την υπογραφή του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ που σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο 17ο λεπτό από σέντρα του Πολιτάνο, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το 57ο λεπτό, με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση και να πανηγυρίζει το πρώτο του επίσημο γκολ με την ομάδα του ιταλικού Νότου.

ΣΑΣΟΥΟΛΟ: Τουράτι, Βαλουκίεβιτς, Ρομάνια, Μουχαρέμοβιτς, Ντόιγκ (81′ Καντέ), Κονέ, Μπολόκα, Λιπάνι (73′ Φαντέρα), Μπεράρντι (90′ Πιερίνι), Πιναμόντι (90′ Μορό), Λοριεντέ (81′ Γκιόν)

ΝΑΠΟΛΙ: Μέρετ, Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Ζεσούς, Ολιβέρα (90′ Σπινατσόλα), Λομπότκα (82′ Γκίλμουρ), Πολιτάνο (76′ Νέρες), Ανγκισά, Ντε Μπρόινε, ΜακΤόμινεϊ (90′ Βεργκάρα), Λούκα (82′ Λανγκ)

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τζένοα – Λέτσε 0-0

Σασουόλο – Νάπολι 0-2 (17′ ΜακΤόμινεϊ, 57′ Ντε Μπρόινε)

23/8 21:45 Ρόμα – Μπολόνια

23/8 21:45 Μίλαν – Κρεμονέζε

24/8 19:30 Κάλιαρι – Φιορεντίνα

24/8 19:30 Κόμο – Λάτσιο

24/8 21:45 Γιουβέντους – Πάρμα

24/8 21:45 Αταλάντα – Πίζα

25/8 19:30 Ουντινέζε – Βερόνα

25/8 21:45 Ίντερ – Τορίνο

