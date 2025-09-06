Σερβία – Φινλανδία 86-92: Oι Φινλανδοί στους οκτώ του EuroBasket 2025

Η Φινλανδία έκανε την έκπληξη στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 και έστειλε τη Σερβία σπίτι της.

Την απόλυτη ανατροπή έκανε το βράδυ του Σαββάτου (06/09) η Φινλανδία με τους Μάρκανεν, Λιτλ, Μούρινεν, Βάλτονεν και τα άλλα παιδιά να κάνουν μία φαντασμαγορική εμφάνιση και να πετάνε εκτός EuroBasket 2025 τη Σερβία.

Όπως γράφει το SPORT 24, η Φινλανδία νίκησε με 92-86, με τον Λάουρι Μάρκανεν και τους Λιτλ, Βάλτονεν (10 πόντοι στην τέταρτη περίοδο), Μούρινεν, Γιάντουνεν να κάνουν πράγματα και θαύματα, για να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης και να περιμένει τον νικητή του αγώνα Γαλλία – Γεωργία για το εισιτήριο στα ημιτελικά.

Ιστορικό βράδυ για τους Φινλανδούς του Λάσι Τουόβι, που είχαν συνεχώς απαντήσεις. Έδειξαν από νωρίς ότι θα παλέψουν για την νίκη, άντεξαν σε πολύ δύσκολα σημεία του σαρανταλέπτου και έστειλαν μήνυμα γι’ αυτά που θα έρθουν τα απόμενα χρόνια.

Οι Σέρβοι, από την άλλη, δεν βρήκαν ποτέ τρόπο να καλύψουν την αποχώρηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και γυρίζουν στην πατρίδα τους με μία τεράστια αποτυχία στις αποσκευές. Ο Νικόλα Γιόκιτς κι ο Νικόλα Γιόβιτς ήταν οι μόνοι που απείλησαν με συνέπεια τους Φινλανδούς, αλλά δεν ήταν αρκετοί.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βάσκες, Κάτο, Καστίγιο

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92