Αθλητικά Ποδόσφαιρο

Συμφωνία Τσέλσι με Γκαρνάτσο – Ξεκινάνε συζητήσεις με την Μάντσεστερ

Διαβάζεται σε 1'
Alejandro Garnacho
Alejandro Garnacho AP Photo Jon Super

Ο Αργεντινός εξτρέμ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ρούμπεν Αμορίμ, έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι.

Όπως αναφέρει το  SPORT24, όλο και πιο κοντά στην Tσέλσι, βρίσκεται ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, καθώς σύμφωνα με “tweet” του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής Αργεντίνος, τα έχει βρει σε όλα με τους κατόχους του Europa Conference League.

To μόνο που απομένει , είναι να συμφωνήσουν μεταξύ τους και οι δύο ομάδες, με τη Μάντσεστερ, η οποία έχει ήδη προχωρήσει στην απόκτηση του Ματέους Κούνια και του Μπράιαν Εμπουεμό, να φαίνεται πως αξιώνει περί τα 58 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα