Συμφωνία Τσέλσι με Γκαρνάτσο – Ξεκινάνε συζητήσεις με την Μάντσεστερ

Ο Αργεντινός εξτρέμ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ρούμπεν Αμορίμ, έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι.

Όπως αναφέρει το SPORT24, όλο και πιο κοντά στην Tσέλσι, βρίσκεται ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, καθώς σύμφωνα με “tweet” του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής Αργεντίνος, τα έχει βρει σε όλα με τους κατόχους του Europa Conference League.

To μόνο που απομένει , είναι να συμφωνήσουν μεταξύ τους και οι δύο ομάδες, με τη Μάντσεστερ, η οποία έχει ήδη προχωρήσει στην απόκτηση του Ματέους Κούνια και του Μπράιαν Εμπουεμό, να φαίνεται πως αξιώνει περί τα 58 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.