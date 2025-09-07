Σίνερ – Αλκαράθ: Πού θα δείτε τον σπουδαίο τελικό του US Open

Γιάνικ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ θα αναμετρηθούν στον σπουδαίο τελικό του US Open την Κυριακή. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι του μεγάλου αγώνα.

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του US Open 2025 ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ.

Την Κυριακή (7/9) οι δύο κορυφαίοι τενίστες θα αναμετρηθούν στο Arthur Ashe με φόντο τον τίτλο, το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και μια ιστορική στιγμή για το τένις.

Ο σπουδαίος τελικός θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Eurosport 1, ενώ φυσικά μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και LIVE από το SPORT24.

Ο Σίνερ και ο Αλκαράθ θα αναμετρηθούν για 15η φορά στο tour κι αυτός θα είναι ο 3ος συνεχόμενος τελικός σε Slam, καθώς και το 5ο τουρνουά στη σειρά που συμμετέχουν και οι δύο και θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού.