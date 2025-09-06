Σπανούλης για Παλαιστίνη: “Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό, θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ”

Ο Βασίλης Σπανούλης κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος ήθελε να μιλήσει μόνο για μπάσκετ.

Ο Βασίλης Σπανούλης κλήθηκε να σχολιάσει όσα συμβαίνουν με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ για τη φάση των 16 του EuroBasket 2025.

Όπως γράφει το SPORT24, o ομοσπονδιακός τεχνικός ανέφερε πως όλοι γνωρίζουν την κατάσταση και θα επιλέξει να μιλήσει μόνο για το μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

“Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω μόνο για μπάσκετ”.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη: