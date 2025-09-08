Στατιστικά: Μοναδικός σούπερ σταρ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τέτοια αναλογία πόντων/βολών

Η στατιστική επιβεβαιώνει τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει σκοράρει 68 πόντους σε δύο παιχνίδια, με μόλις 6 εκτελεσμένες βολές.

Γιάννης λαμπρός οδηγεί την Εθνική Ελλάδας, η οποία έχει φτάσει στην οκτάδα του EuroBasket 2025 με εκείνον σημαιοφόρο. Για ακόμα ένα παιχνίδι ο Αντετοκούνμπο ήταν μοναδικός και σπάει τα κοντέρ της στατιστικής με τις επιδόσεις του.

Δεύτερη φορά που σκοράρει 30+ πόντους στο τουρνουά, κάτι το οποίο αποκτά μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούμε έναν πολύ σημαντικό παράγοντα. Την αναλογία των πόντων του με τις βολές που έχει εκτελέσει. Ο Greek Freak έχει σκοράρει 68 πόντους με μόλις 6 εκτελεσμένες βολές. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει καυτηριάσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις τελευταίες συνεντεύξεις Τύπου, ζητώντας να ισχύουν τα ίδια κριτήρια σε όλους τους παίκτες, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος κερδίζει αρκετές βολές ανά παιχνίδι.

Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται από την στατιστική, καθώς αν ρίξει κανείς μία ματιά θα διαπιστώσει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο μοναδικός σούπερ σταρ με τέτοια αναλογία πόντων/βολών.

Συγκεκριμένα στην πρεμιέρα με αντίπαλο την Ιταλία είχε 31 πόντους με 3/4 βολές, ενώ στο ματς με το Ισραήλ σκόραρε 37 πόντους με 1/2 ελεύθερες βολές.

Ας πάρουμε αναλυτικά τους παίκτες που έχουν σκοράρει πάνω από 30 πόντους στο τουρνουά και ας κάνουμε τη σύγκριση.

Ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, μέχρι στιγμής, ο Λούκα Ντόντσιτς έχει σκοράρει τέσσερις φορές πάνω από 30 πόντους στο EuroBasket 2025. Κόντρα στην Πολωνία μέτρησε 34 πόντους με 17/18 βολές, με αντίπαλο τη Γαλλία 39 με 19/20 βολές, απέναντι στο Ισραήλ 37 με 4/11 βολές, ενώ κόντρα στην Ιταλία σημείωσε 42 πόντους με 15/16 βολές.

Ο Λάουρι Μάρκανεν, όχι απλά σημείωσε πάνω από 30 πόντους, αλλά συγκεκριμένα 43, καταγράφοντας κι εκείνος μία από τις κορυφαίες επιδόσεις σκοραρίσματος στην ιστορία των διοργανώσεων. Ο Φινλανδός σημείωσε 43 πόντους με 11 εκτελεσμένες βολές και 10 εύστοχες.

Ο αστέρας του Ισραήλ, Ντένι Άβντιγια, με τον οποίο κοντραρίστηκε χθες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, απέναντι στη Σλοβενία σκόραρε 34 πόντους με 6/10 βολές.

Ο Τζόρνταν Λόιντ διανύει και αυτός με τη σειρά του ένα εξαιρετικό τουρνουά και στη μάχη με τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς είχε σκοράρει 32 πόντους με 7/8 βολές.

Ο Νίκολα Γιόκιτς αποχαιρέτησε νωρίς τη διοργάνωση, με τον αποκλεισμό της Σερβίας στη φάση των 16, ωστόσο πρόλαβε να σκοράρει δύο 30άρες. Η μία απέναντι στη Λετονία, όταν σημείωσε 39 πόντους με 8/8 βολές και η άλλη με τη Φινλανδία όταν σκόραρε 33 πόντους με 14/19 βολές.

Το Μαυροβούνιο αποχαιρέτησε ακόμη νωρίτερα τον θεσμό, ωστόσο ο Νίκολα Βούτσεβιτς στον τελευταίο του χορό με την εθνική της χώρας του σκόραρε 31 πόντους με 5/7 βολές.

Η οικοδέποινα Λετονία αποκλείστηκε από τη Λιθουανία στους 16, ωστόσο ο Κρίσταπς Πορζίνγκις έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του με 34 πόντους και 10/15 βολές.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο στην εντυπωσιακή του παράσταση με τη Βοσνία για τους ομίλους της διοργάνωσης είχε σκοράρει 39 πόντους με 6/7 βολές.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε στο ματς της Γαλλίας με την Πολωνία σταμάτησε στους 36 πόντους με 6/10 βολές.

Ο συμπατριώτης του, Σιλβέιν Φρανσίσκο στο ματς κόντρα στη Σλοβενία τελείωσε το ματς με 32 πόντους και 12/12 βολές.

Ο παίκτης που έχει σκοράρει 30+ πόντους με πολύ λίγες ελεύθερες βολές είναι ο Ρόμαν Σόρκιν, ο οποίος κόντρα στους Ισλανδούς σκόραρε 31 πόντους με 1/2 βολές.