Στην Αθήνα το Final Four 2026

Στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί το Final Four της EuroLeague το 2026, μετά την ψηφοφορία των μετόχων της διοργάνωσης.

Ο κύβος ερρίφθη: Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, προσφορών και συζητήσεων αποφασίστηκε ότι η Αθήνα θα αναλάβει την διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 ως τις 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens (πρώην ΟΑΚΑ).

Όπως γράφει το SPORT24, οι μέτοχοι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ψήφισαν υπέρ της Αθήνας στο board που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη (10/9). Η Αθήνα κέρδισε το Βελιγράδι στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη με ψήφους 8-3 και 2 λευκά.

Η ψηφοφορία είχε ήδη αναβληθεί μια φορά στο τέλος του Ιουλίου, ωστόσο αυτή τη φορά η υπόθεση έκλεισε υπέρ της Αθήνας, με το Βελιγράδι να έχει ενημερώσει ότι θα σεβαστεί την απόφαση των μετόχων, εφόσον είναι πλήρως ενημερωμένοι για την πραγματική προσφορά της σερβικής πρωτεύουσας.

Κάπως έτσι, η χώρα μας θα γίνει ξανά οικοδέσποινα έπειτα από 19 χρόνια, αφού το τελευταίο Final Four της EuroLeague που διεξήχθη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ήταν το 2007.

Τα Final Four που έχουν φιλοξενηθεί στην Ελλάδα

Αυτό θα είναι το τέταρτο Final Four που διοργανώνει η Ελλάδα.

Για την ακρίβεια, η χώρα μας έχει υπάρξει οικοδέσποινα άλλες τρεις φορές στο παρελθόν. Το πρώτο Final Four της EuroLeague που έγινε επί ελληνικού εδάφους ήταν το 1993, στο ΣΕΦ, με τη Λιμόζ να κερδίζει στον τελικό την Μπενετόν Τρεβίζο και τον ΠΑΟΚ να παίρνει την τρίτη θέση, αφήνοντας τέταρτη τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το 2000 το Final Four έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην PAOK Sports Arena. Εκεί ο Παναθηναϊκός είχε ράψει το δεύτερο αστέρι του, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 73-67.

Οι πράσινοι επανέλαβαν τον θρίαμβό τους και το 2007, όταν το Final Four έγινε στο ΟΑΚΑ. Η τότε ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είχε κερδίσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στον τελικό, μπροστά σε 18.363 θεατές.