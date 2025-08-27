Στην εντατική ο Μάσιμο Μοράτι

Ο ιστορικός πρόεδρος της Ίντερ, Μάσιμο Μοράτι, εισήχθη άμεσα στην εντατική λόγω πνευμονίας, με την κατάστασή του να μην είναι κρίσιμη.

Σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ινστιτούτου Humanitas στο Ροτσάνο νοσηλεύεται ο Μάσιμο Μοράτι.

Ο εμβληματικός πρόεδρος της Ίντερ εισήχθη στην εντατική λόγω πνευμονίας, με την κατάσταση της υγείας του ωστόσο, να μην εμπνέει ανησυχία.

Ο 80χρονος Ιταλός, που διετέλεσε πρόεδρος των “νερατζούρι” δύο περιόδους 1995-2004 και 2006-2013, δυσκολευόταν να αναπνεύσει, γι’ αυτό και οι γιατροί αναγκάστηκαν να τον διασωληνώσουν.