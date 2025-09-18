Στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας έως το 2028 ο Ανδρέας Πιστιόλης

Κάτοικος Μόσχας τουλάχιστον μέχρι το 2028 ο Ανδρέας Πιστιόλης, με την ΤΣΣΚΑ να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του.

Τριετή επέκταση για να μείνει στη Μόσχα τουλάχιστον έως το 2028 πήρε ο Ανδρέας Πιστιόλης.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Έλληνας προπονητής θα συνεχίσει να καθοδηγεί την ΤΣΣΚΑ, στην οποία διανύει τη δεύτερη θητεία του. Από το 2014 έως το 2022 ήταν assistant coach στο πλευρό του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ μετά από το πέρασμά του από τη Γαλατασαράι έχει επιστρέψει στον σύλλογο, τον οποίο οδήγησε πέρυσι στην κατάκτηση της VTB League.

“Δεν βλέπουμε την ομάδα χωρίς τον Ανδρέα, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Είναι από τους κορυφαίους της γενιάς του στην Ευρώπη και είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην ομάδα” δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ομάδας, Αντρέι Βατούτιν.

“Το ταξίδι συνεχίζεται και τα καλύτερα θα έρθουν. Η ΤΣΣΚΑ είναι η οικογένειά μου για περισσότερο από μία δεκαετία και μαζί θα συνεχίσουμε να πιέζουμε όλο και περισσότερο” ήταν η ατάκα του Ανδρέα Πιστιόλη.