Στο νοσοκομείο ο Χόρχε Μαρτίν μετά από νέο τραυματισμό στο Sprint του Μοτέγκι

Μετά από τους πολλαπλούς φετινούς τραυματισμούς του, η πτώση του Χόρχε Μαρτίν στην πρώτη στροφή του σημερινού Sprint στην Ιαπωνία τον άφησε με σπασμένη κλείδα, για την οποία θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Μαρτίν ξεκίνησε από τη 17η θέση το Sprint αλλά στα φρένα της πρώτης δεξιάς στροφής εγκλωβίστηκε από τις προπορευόμενες μοτοσικλέτες, φρέναρε καθυστερημένα και ήρθε σε επαφή με τη Gresini Ducati του Φερμίν Αλντεγκέρ.

Η επαφή τον έστειλε κατευθείαν πάνω την Aprilia του ομολόγου του, Μάρκο Μπετζέκι, με αποτέλεσμα και οι δύο να πέσουν, να καταλήξουν στην αμμοπαγίδα και να εγκαταλείψουν τον αγώνα.

Ο Μαρτίν μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας, όπου οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν κάταγμα και μετατόπιση στη δεξιά κλείδα. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dokkyo για αξονική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί εάν η μετατόπιση προκαλεί ανησυχία πνευμοθώρακα.

Ο επικεφαλής γιατρός του MotoGP, Άνχελ Τσάρτε, τόνισε ότι ο Ισπανός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και έχει πλήρη συνείδηση, αν και χρειάστηκε ελαφρά καταστολή λόγω του έντονου πόνου. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση στη Βαρκελώνη, στο νοσοκομείο Dexeus, για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Εξυπακούεται ότι ο Χόρχε Μαρτίν τέθηκε εκτός του αυριανού MotoGP Ιαπωνίας. Ο Μπετζέκι στάθηκε πιο τυχερός. Αν και αρχικά υπήρχαν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, οι εξετάσεις έδειξαν μόνο μία έντονη κάκωση στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού. Ο Ιταλός θα υποβληθεί σε θεραπεία με αντιφλεγμονώδη και αποκατάσταση, χωρίς να υπάρχει ανησυχία για μακροχρόνιο πρόβλημα.

Για τον Μαρτίν, όμως, το νέο αυτό ατύχημα έρχεται να προστεθεί σε μία ήδη τραγική σεζόν γεμάτη κακοτυχίες. Η χρονιά του ξεκίνησε με πτώση στις δοκιμές της Σεπάνγκ, όπου τραυματίστηκε σοβαρά και αναγκάστηκε να χάσει χρόνο προετοιμασίας.

Στη συνέχεια, ένα ακόμη ατύχημα κατά την προπόνηση πριν από τον εναρκτήριο αγώνα στην Ταϊλάνδη τον άφησε εκτός δράσης. Η επιστροφή του στο Κατάρ εξελίχθηκε σε εφιάλτη, καθώς ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, με αποτέλεσμα να υποστεί σπασμένα πλευρά και πνευμοθώρακα. Αυτό το περιστατικό τον ανάγκασε να μείνει εκτός για δέκα συνεχόμενους αγώνες, επιστρέφοντας στο GP Τσεχίας τον Ιούλιο.

Το νέο κάταγμα στην κλείδα, σήμερα στο Μοτέγκι, είναι το τέταρτο μεγάλο τραύμα του 2025 και έρχεται σε μια στιγμή που ο ίδιος προσπαθούσε να βρει σταθερότητα και να προσαρμοστεί στην Aprilia.