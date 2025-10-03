Stoiximan GBL: Οι τρεις μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς του ελληνικού πρωταθλήματος

Αυτές είναι οι τροποποιήσεις στον κανονισμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Stoiximan GBL, Α1 Γυναικών, Elite League, National League 1

Τα εθνικά πρωταθλήματα κάνουν τζάμπολ αύριο (4/10) για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με την ΚΕΔ να προχωρά σε ορισμένες τροποποιήσεις στον κανονισμό, οι οποίες θα αφορούν την Stoiximan GBL, την Α1 Γυναικών, την Elite League και τη National League 1.

Όπως γράφει το SPORT24, μία αλλαγή, η οποία πρόσφατα θεσπίστηκε στην EuroLeague έρχεται και στις εγχώριες διοργανώσεις, καθώς η είσοδος του προπονητή, ή των βοηθών του ή κάποιου από τον πάγκο στον αγωνιστικό χώρο, με σκοπό την αποτροπή αιφνιδιασμού, πλέον τιμωρείται αυτόματα με αποβολή ο τόσο ο εισερχόμενος, όσο και ο πρώτος προπονητής.

Μία επίσης σημαντκή αλλαγή αφορά το φάουλ στην προσπάθεια για σουτ από μακρινή απόσταση. Είναι σύνηθες το φαινόμενο στο σύγχρονο μπάσκετ, οι επιτιθέμενοι να διαβάζουν την πρόθεση του αντιπάλου για φάουλ και να προλαβαίνουν να κάνουν κίνηση για σουτ, προκειμένου να πάρουν τρεις βολές, ακόμη κι όταν πρόκειται για πολύ μεγάλη απόσταση.

Σε αυτό το φαινόμενο έρχεται να απαντήσει ο νέος κανονισμός, ο οποίος αναφέρει ότι δεν θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν ο επιτιθέμενος επιχειρεί σουτ από το πίσω μέρος του γηπέδου όταν του γίνεται φάουλ, εκτός αν πρόκειται για λήξη περιόδου ή χρόνου επίθεσης.

Συγκεκριμένα, κάθε προσπάθεια έξω από τα 6μ75 θεωρείται προσπάθεια για σουτ, όταν η μπάλα βρίσκεται στα χέρια του επιτιθέμενου και εκείνος από στατική θέση, ή βρισκόμενος σε συνεχόμενη κίνηση, αρχίζει την κίνηση των αγκώνων του προς τα επάνω, με κίνηση προς το καλάθι.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στον τομέα του αντιαθλητικού. Όπως αναφέρει ο νέος κανονισμός, οι διαιτητές των αναμετρήσεων θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το άμεσο replay για να εξακριβώσουν αν ένα φάουλ είναι απλό ή αντιαθλητικό, μόνο στα δύο τελευταία λεπτά του αγώνα, όπως και των δύο τελευταίων λεπτών σε περίπτωση που χρειαστεί παράταση.

Οι προπονητές ωστόσο διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν challenge για περίπτωση αντιαθλητικού, ανεξαρτήτως χρονικών ορίων. Στα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα, ο προπονητής αν δεν έχει χρησιμοποιήσει challenge έχει το δικαίωμα να το πράξει μία φορά και σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί, εκείνο μεταφέρεται σε περίπτωση παράτασης.

Ο προπονητής έχει δικαίωμα για δύο challenges σε έναν αγώνα, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο ένα στα τελευταία δύο λεπτά του παιχνιδιού.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις του κανονισμού:

“1.APPENDIX F INSTANT REPLAY SYSTEM

F 3.3

Οι διαιτητες μπορουν να χρησιμοποιησουν το IRS για να καθορισουν αν ενα φαουλ ειναι απλο η αντιαθλητικό ΜΟΝΟ στα τελευταια δύο (2) λεπτά του αγωνα καθώς και στα τελευταία δύο (2) λεπτά των πιθανων παρατασεων.

Οι προπονητες συμφωνα με το αρθρ. F.4.2 μπορουν να κάνουν χρήση των δικαιούμενων HCC σε καθε περιπτωση που περιλαμβανεται στο αρθρ.F.3. ανεξαρτητως χρονικών περιορισμών που προυποθέτει η χρηση IRS.

Στα τελευταια 2′ του αγωνα ο προπονητης, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση HCC μέχρι το σημείο αυτό, εχει δικαιωμα χρήσης μονο ενος HCC το οποιο αν δεν χρησιμοποιηθει μπορει να μεταφερθει σε περιπτωση παρατασης(εων)

Τροποποιειται το αρθρ.F.4.2 και ο προπονητης δικαιουται δυο HCC κατα την διαρκεια ενος αγωνα αλλα μπορει να χρησιμοποιησει ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ στα τελευταια 2′ του αγωνα οπως προβλεπεται πιο πανω.

2.ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΤ ΑΡΘΡ.15

Δεν θεωρειται προσπαθεια για σουτ οταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χερι(α) του επιτιθέμενου και αυτός επιχειρει σουτ απο το πισω μερος του γηπεδου οταν του γινεται φαουλ, ΕΚΤΟΣ αν προκειται για την ληξη περιοδου η αγωνα η ληξης 24″.

Καθε τελικη προσπαθεια εκτος της περιοχης των 3π. Θεωρειται προσπαθεια για σουτ οταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χερι(α) του επιτιθέμενου και αυτός απο ΣΤΑΤΙΚΗ θεση η βρισκόμενος σε ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ κινηση αρχιζει την κινηση των αγκωνων του προς τα επανω με κατευθυνση το αντιπαλο καλαθι.

3.Αρθρ.38 ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Η εισοδος του προπονητη η των βοηθων του η οποιουδηποτε δικαιουται να καθεται στον παγκο με σκοπο την αποτροπη του αιφνιδιασμου απο την αντιπαλη ομαδα τιμωρειται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΜΕΣΑ απο τον αγωνα ο εισερχομενος και ο Α προπονητης, ως υπευθυνος του παγκου της ομαδας”.