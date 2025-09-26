Stoiximan SUPER CUP, Ολυμπιακός – Καρδίτσα 89-56: Σαν σε προπόνηση, με ροτέισον και με αποτελεσματικότητα

Σαν σε προπόνηση ο Ολυμπιακός, συνέτριψε την Καρδίτσα (89-56) και προκρίθηκε στον τελικό του Stoiximan SUPER CUP στη Ρόδο. Ροτέισον από τον Μπαρτζώκα, τρομερή αποτελεσματικότητα από τους Πειραιώτες.

Σαράντα λεπτά μακριά από τον πρώτο τίτλο της σεζόν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που νίκησε με 89-56 την Καρδίτσα στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan SUPER CUP στο κλειστό της Καλλιθέας Ρόδου.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr oι Πειραιώτες έκαναν διαχείριση εν όψει του τελικού του Σαββάτου (27/9 στις 20:00) με τον Προμηθέα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κρατάει εκτός εξάδας ξένων τον Σακίλ ΜακΚίσικ και να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής στους 12 διαθέσιμους παίκτες του.

Ο προπονητής των ερυθρόλευκων ξεκίνησε με Ντόρσεϊ – Φουρνιέ στο 2-3, τους άλλαξε με τους Γουόρντ – Παπανικολάου, είχε τον Σέιμπεν Λι δεύτερο στο ροτέισον των πλέι μέικερ, ενώ έδωσε στον Μιλουτίνοβ δέκα λεπτά εν όψει και του back-to-back με τον Προμηθέα.

Σάσα Βεζένκοβ, Σέιμπεν Λι και Ντόντα Χολ ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ του Ολυμπιακού, που πήρε πολλά από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην πρώτη και από τον Άλεκ Πίτερς στην τέταρτη περίοδο. Με 28/34 δίποντα έκλεισαν οι Πειραιώτες το ματς.

Κακό βράδυ για την Καρδίτσα, εκτός από τον Λεωνίδα Κασελάκη δεν είχε άλλον έτοιμο για μάχη. Οι Θεσσαλοί ήξεραν τι τους περίμενε, σίγουρα όμως η κακή δεύτερη περίοδος τους απογοήτευσε περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε με αποτέλεσμα το ματς να χάσει νωρίς το ενδιαφέρον του.

Ο αγώνας

Με το δίδυμο Ντόρσεϊ – Βεζένκοβ να έχει από εννέα πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός κράτησε την Καρδίτσα σε απόσταση (28-20), αλλά δεν είχε την ένταση που χρειαζόταν στην άμυνα. Την βρήκε στο δεύτερο, με τον Ντόντα Χολ να κάνει πράγματα και θαύματα και στις δύο πλευρές του παρκέ και τη διαφορά να εκτοξεύεται πάνω από τους 20 (47-25) στο ημίχρονο. Οι Πειραιώτες μετρούσαν 17/19 δίποντα και 17 ασίστ για έξι λάθη.

Ο Μπαρτζώκας μπήκε στο δεύτερο μέρος με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο πέντε, εκείνος μπλόκαρε το ένα σουτ πίσω από το άλλο κι ο Ολυμπιακός δεν ένιωσε την παραμικρή πίεση. Ο Πίτερς πήρε τη σκυτάλη για να σκοράρει κατά ριπάς από το τρίποντο στο τέταρτο δεκάλεπτο και όλοι ήταν στο τέλος χαρούμενοι που έφυγαν χωρίς απώλειες, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς εντάσεις από το κλειστό της Καλλιθέας Ρόδου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (6 ασίστ), Βεζένκοβ 16 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 11 (1/1 δίποντο, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (3/3 δίποντα), Φουρνιέ 2 (0/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Γουόρντ 2, Λαρεντζάκης, Λι 15 (7/9 δίποντα), Παπανικολάου 2 (5 ασίστ), Πίτερς 14 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο (3 μπλοκ), Χολ 16 (8/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Γουίγκινς 2, Μπράντον Τζέφερσον 6 (2/9 σουτ), Έλις 7, Κασελάκης 10 (1/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντέιμιεν Τζέφερσον 4 (2/9 σουτ, 5 ριμπάουντ), Χόρχλερ 4, Λιάπης 3 (1), Δίπλαρος 8 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ, 6 λάθη), Καμπερίδης 4 (2/10 σουτ), Μάντσεν 8, Χουγκάζ