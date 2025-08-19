Stoiximan Super League: Tα κριτήρια ισοβαθμίας στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν

Η Stoiximan Super League της νέας σεζόν αρχίζει το διήμερο 23-24 Αυγούστου και η διοργανώτρια αρχή δημοσιοποίησε τα κριτήρια ισοβαθμίας σύμφωνα με τον ΚΑΠ της ΕΠΟ.

Με τη Stoiximan Super League να είναι μόλις λίγες ημέρες μακριά από την πρώτη σέντρα για τη σεζόν 2025-26, η λίγκα δημοσιοποίησε τα κριτήρια ισοβαθμίας που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια: