Stoiximan Super League: Tα κριτήρια ισοβαθμίας στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν

Stoiximan Super League: Tα κριτήρια ισοβαθμίας στο πρωτάθλημα της νέας σεζόνΔιαβάζεται σε 2'
Η Stoiximan Super League της νέας σεζόν αρχίζει το διήμερο 23-24 Αυγούστου και η διοργανώτρια αρχή δημοσιοποίησε τα κριτήρια ισοβαθμίας σύμφωνα με τον ΚΑΠ της ΕΠΟ.
- 19 Αυγούστου 2025 10:48
Με τη Stoiximan Super League να είναι μόλις λίγες ημέρες μακριά από την πρώτη σέντρα για τη σεζόν 2025-26, η λίγκα δημοσιοποίησε τα κριτήρια ισοβαθμίας που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
- το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
- τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
- τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
- την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
- Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
- Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
- Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων