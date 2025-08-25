Stoiximan Super League: H βαθμολογία μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής

Stoiximan Super League: H βαθμολογία μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικήςΔιαβάζεται σε 1'
Διαβάστε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League έπειτα από την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με την Κηφισιά, που έριξε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής.
- 25 Αυγούστου 2025 22:57
Ο Λεβαδειακός έκανε σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Κηφισιά, νικώντας με 3-2 παρότι βρέθηκε να χάνει με 0-2 και μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν στην Stoiximan Super League.
Η αναμέτρηση στη Βοιωτία έριξε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής, με τον αστερίσκο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, η οποία αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του τριφυλλιού.
Η βαθμολογία μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής: