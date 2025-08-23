Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Άρη

Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του ΆρηΔιαβάζεται σε 1'
Δείτε τη βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και του Άρη κόντρα στον Αστέρα AKTOR και τον Βόλο αντίστοιχα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
- 23 Αυγούστου 2025 23:42
Η Stoiximan Super League 2025-26 άνοιξε το Σάββατο (23/8) την αυλαία της, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη 2-0 κόντρα στον Αστέρα AKTOR με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και τον Άρη να ξεκινά με το δεξί στην πρεμιέρα του, επικρατώντας 2-0 του Βόλου.
Δείτε τη βαθμολογία του πρωταθλήματος μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής.
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου (23/8):
- Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0
- Άρης – Βόλος 2-0
- 22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος
Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):
- 20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
- 21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):
- 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά