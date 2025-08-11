Stoiximan Super League: Οι μέρες και οι ώρες των αγώνων της 1ης αγωνιστικής

Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τη διοργανώτρια αρχή να κοινοποιεί τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα γίνει ταυτόχρονα με τρία παιχνίδια, αφού Άρης – Βόλος, Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR και Παναιτωλικός – Ατρόμητος θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 20:00.

Όπως αναφέρει το SPORT24, την Κυριακή (24/8) ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στις 19:45 στη Λεωφόρο, ακολουθεί το εντός έδρας ματς της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στις 20:15, έπειτα εκείνο της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΛ στις 21:00 και η αυλαία πέφτει με το Λεβαδειακός – Κηφισιά τη Δευτέρα 25/8 στις 19:30.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα: