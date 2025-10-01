Stoiximan Super League: Ποιος σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής

Stoiximan Super League: Ποιος σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικήςΔιαβάζεται σε 2'
Η ΚΕΔ γνωστοποίησε την Τετάρτη (01/10) τους ορισμούς των διαιτητών για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς να σφυρίζει το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού (05/10). Αναλυτικά οι διαιτητές.
Γνωστοί έγιναν την Τετάρτη (01/10) οι διαιτητές για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να ανακοινώνει ότι στο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (05/10) ορίστηκε ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ και Κρίστιαν Γκίτελμαν, 4ος ορίστηκε ο Φωτιάς, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Γιόχαν Πφάιφερ και Τζήλος.
Όπως γράφει το SPORT24, ο Όσμερς είναι γνώριμος στις ελληνικές ομάδες, καθώς έχει διευθύνει κι άλλα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Το πιο πρόσφατο ήταν το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 στα playoffs της περασμένης σεζόν, όπου σφύριξε επίσης, και τα Άρης – Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1.
Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025
ΑΕΛ – Βόλος 17:00
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Αρμακόλας
4ος: Κατοίκος
VAR: Παπαδόπουλος, Τομάρας
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 18:00
Διαιτητής: Κουκούλας
Βοηθοί: Ψύλλος, Κομισοπούλου
4ος: Κατόπης
VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς
ΟΦΗ – Άρης 20:00
Διαιτητής: Τζήλος
Βοηθοί: Μηνούδης, Διαμαντής
4ος: Γεωργόπουλος
VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025
Κηφισιά – ΑΕΚ 18:00
Διαιτητής: Βεργέτης
Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μάτσας
4ος: Τικόζογλου
VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 18:00
Διαιτητής: Κόκκινος
Βοηθοί: Δέλλιος, Νίκζας
4ος: Ανδρικόπουλος
VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 20:30
Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς
Βοηθοί: Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Κρίστιαν Γκίτελμαν,
4ος: Φωτιάς
VAR: Γιόχαν Πφάιφερ, Τζήλος.
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 21:30
Διαιτητής: Πολυχρόνης
Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας
4ος: Μυλοπούλου
VAR: Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης