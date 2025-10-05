Stoiximan Super League: Πού θα δείτε Κηφισιά – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

H 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνει πονηρά παιχνίδια για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, με την Ένωση να φιλοξενείται στο Περιστέρι από την Κηφισιά και τους πράσινους να υποδέχονται στην Λεωφόρο τον Ατρόμητο.

Λίγο πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες υπάρχει έντονη δράση στα εθνικά πρωταθλήματα, με την Stoiximan Super League να περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέρουσα παιχνίδια στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Στο Περιστέρι, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει ως τυπικά φιλοξενούμενη την Κηφισιά έχοντας ως στόχο το τρίποντο που θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας ενώ στην Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο επιδιώκοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα.

Το ματς της Ένωσης κόντρα στην Κηφισιά αρχίζει στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD, ενώ η σέντρα στο παιχνίδι του τριφυλλιού με τον Ατρόμητο έχει σέντρα στις 21:30 και θα προβληθεί και αυτό από το COSMOTE SPORT 1 HD. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από το MatchCenter του SPORT24.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής (5/10)