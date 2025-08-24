Stoiximan Super League: Πού θα δείτε ΑΕΚ – Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Η Stoiximan Super League επέστρεψε και την Κυριακή (24/8) συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής. Οι ώρες και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τα παιχνίδια.

Η Stoiximan Super League άνοιξε το Σάββατο (23/8) την αυλαία της και την Κυριακή (24/8) η 1η αγωνιστική συνεχίζεται με δύο ακόμα αναμετρήσεις.

Στις 20:15 η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena τον Πανσερραϊκό, ενώ στις 21:00 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ στην Τούμπα.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Το πρόγραμμα της Κυριακής: