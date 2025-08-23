Stoiximan Super League: Πού θα δείτε τα ματς της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος

Η Stoiximan Super League επιστρέφει, κάνοντας πρεμιέρα το Σάββατο (23/8) με τρεις αναμετρήσεις. Οι ώρες και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τα παιχνίδια.

Η Stoiximan Super League επιστρέφει έπειτα από τρεις μήνες, με το μενού του Σαββάτου περιλαμβάνει τρεις σπουδαίες αναμετρήσεις σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο για την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.

Στις 20:00 ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Αστέρα AKTOR, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD. Την ίδια ώρα, ο Άρης κοντράρεται με τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Novasports Prime.

Την αυλαία του Σαββάτου θα ρίξει στις 22:00 το παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Cosmote Sport 2 HD.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά:

20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR / Cosmote Sport 1 HD

20:00 Άρης – Βόλος / Novasports Prime

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος / Cosmote Sport 2 HD