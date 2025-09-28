Stoiximan Super League: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο, ο ΠΑΟΚ κονταρίζεται στην Αρκαδία με τον Αστέρα AKTOR ενώ ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Ξεχωρίζει στο προγραμμα η μάχη του ΟΦΗ με την Κηφισιά. Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των μεταδόσεων.

Δράση σε πολλά μέτωπα για τη δεύτερη πράξη της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Όπως γράφει το Sport24, χρονικά η ΑΕΚ ρίχνεται πρώτη στη μάχη καθώς το απόγευμα της Κυριακής στις 17:00 φιλοξενεί τον Βόλο και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD και LIVE φυσικά από το MATCHCENTER του SPORT24.

Έπειτα η δράση μεταφέρεται στην Κρήτη όπου ο ΟΦΗ στις 19:00 θα αναμετρηθεί από την Κηφισιά με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το COSMOTE SPORT 2 HD και το MATCHCENTER του SPORT24.

Εν συνεχεία έρχεται η σειρά του ΠΑΟΚ που στις 20:30 θα κοντραριστεί με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να μεταδοθεί από το Novasports Prime. Παράλληλα, το ματς θα καλυφθεί LIVE και από το MATCHCENTER του SPORT24.

Το πρόγραμμα της Κυριακής κλείνει στο Αγρίνιο. Παναθηναϊκός μετά από την καταπληκτική του πρεμιέρα στην Ευρώπη, επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα και δοκιμάζεται στις 21:00 στην έδρα του Παναιτωλικού. Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD και LIVE από το MATCHCENTER του SPORT24.