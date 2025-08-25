Stoiximan Super League: Πού θα δείτε το Λεβαδειακός – Κηφισιά

Η 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League ρίχνει τη Δευτέρα (25/8) την αυλαία της με την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Κηφισιά. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα.

Η Stoiximan Super League επέστρεψε το Σάββατο (23/8) και τη Δευτέρα (25/8) ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μία αναμέτρηση.

Στις 19:30 ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 2HD, ενώ φυσικά μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και LIVE από το SPORT24.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.