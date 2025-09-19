Stoiximan Super League: Πρόστιμο σε Παναθηναϊκό για το ματς με την Κηφισιά

Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Super League ανακοίνωσε τις ποινές για την 3η αγωνιστική, με πρόστιμο σε Παναθηναϊκό, Παναιτωλικό και ΑΕΛ Novibet για τη συμπεριφορά των φιλάθλων τους, ενώ η ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες.

Λίγο πριν την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο ανακοίνωσε τις αποφάσεις του για τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής, με τρεις ομάδες να τιμωρούνται με πρόστιμο και δύο να απαλλάσσονται.

Όπως γράφει το SPORT24, στην κατηγορία των προστίμων βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καλείται να πληρώσει 5.000 ευρώ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Αντίθετα, η ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες μετά τον αγώνα τους.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού

Αρ. Απόφ. 158/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. ΙΙ α) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)

Αρ. Απόφ. 156/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 13-9-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Αρ. Απόφ. 157/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Α.Ε.Λ. τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

Αρ. Απόφ. 160/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

Αρ. Απόφ. 159/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ΑΕΚ)