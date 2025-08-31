Στον Παναθηναϊκό ο Μίλος Πάντοβιτς

O Μίλος Πάντοβιτς είναι επισήμως παίκτης του Παναθηναϊκού, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι το 2029, με την υπογραφή ενός τετραετούς συμβολαίου.

Όπως γράφει το SPORT24, οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τη συμφωνία με την Μπάτσκα Τόπολα και τον παίκτη την Παρασκευή, «κλέβοντας» τον από τη Σερκλ Μπριζ, η οποία ήταν πολύ κοντά στην απόκτησή του.

Ο δεξιοπόδαρος επιθετικός (1,85μ.) έχει αγωνιστεί φέτος σε τρία παιχνίδια, χωρίς να σκοράρει σε 91 λεπτά συμμετοχής.

Πέρυσι, σημείωσε 16 γκολ και 8 ασίστ σε 47 αγώνες, παίζοντας για περισσότερα από 3.000 λεπτά.