Τέλος ο Κουμάτζι από τον Ολυμπιακό

Το συμβόλαιο του Καλίφα Κουμάτζι με τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε και δεν θα ανανεωθεί.

Ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο ενός μήνα που είχε υπογράψει ο Καλίφα Κουμάτζι με τον Ολυμπιακό και οι ερυθρόλευκοι ενημέρωσαν τον θηριώδη σέντερ ότι αυτό δεν θα ανανεωθεί.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Κουμάτζι (2.21 μ.) δεν ταξίδεψε στην Ρόδο με την ομάδα του Ολυμπιακού και πλέον είναι ελεύθερος να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

“Το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάτζι έληξε σήμερα (25/09) και δεν θα ανανεωθεί. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του”.