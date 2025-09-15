Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από την Κηφισιά.

Η δεύτερη γκέλα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League έφερε σημαντικές εξελίξεις στον πάγκο των πράσινων. Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν, πριν συμπληρώσει έντεκα μήνες στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr ο Ρουί Βιτόρια είχε αναλάβει το τιμόνι του Παναθηναϊκού στις 31 Οκτωβρίου του 2024, αντικαθιστώντας τον Ντιέγκο Αλόνσο. Οδήγησε τους πράσινους στην κατάκτηση της 2ης θέσης στο πρωτάθλημα και της εξασφάλισης των προκριματικών του Champions League.

Φέτος, αποκλείστηκε από τη Ρέιντζερς στον δεύτερο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά με τις προκρίσεις επί της Σαχτάρ και της Σάμσουνσπορ τον έβαλε στη League Phase του Europa League.

Στο πρωτάθλημα ξεκίνησε με την γκέλα στη Λεωφόρο, 1-1 κόντρα στον Λεβαδειακό, ενώ έχασε 3-2 από την Κηφισιά στην τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League.