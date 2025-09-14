Θηρίο ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης – Θα παίξει για το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης

Θηρίο ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης – Θα παίξει για το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάληςΔιαβάζεται σε 1'
Ασυναγώνιστος είναι ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην κατηγορία των 79 κιλών της ελευθέρας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης στο Ζάγκρεμπ και έφτασε στον τελικό.
- 14 Σεπτεμβρίου 2025 23:46
Από το πρωϊ εξουδετέρωσε κάθε αντίπαλο που βρήκε μπροστά του με μεγάλη διαφορά και προκρίθηκε στον τελικό όπου την Δευτέρα θα αντιμετωπίσει τον Βρετανό Χάινς.
Πρώτος αντίπαλος ο Ιάπωνας Καμίγια τον οποίο εξουδετέρωσε εύκολα με 10-0. Σαρωτικός και με τον Κινέζο Αχίγιου τον οποίο νίκησε με 11-0. Στα προημιτελικά επιβλήθηκε με 8-0 του Αζέρου Γκατζίεφ και στον ημιτελικό κατατρόπωσε με 8-3 τον Ιρανό Noκοντί.
Ο Κουγιουμτσίδης έχει αναδειχθεί τρεις σερί χρονιές πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 (2022, 2023, 20024) και τώρα κατακτά μετάλλιο και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.