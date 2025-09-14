Θηρίο ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης – Θα παίξει για το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης

Ασυναγώνιστος είναι ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην κατηγορία των 79 κιλών της ελευθέρας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης στο Ζάγκρεμπ και έφτασε στον τελικό.

Από το πρωϊ εξουδετέρωσε κάθε αντίπαλο που βρήκε μπροστά του με μεγάλη διαφορά και προκρίθηκε στον τελικό όπου την Δευτέρα θα αντιμετωπίσει τον Βρετανό Χάινς.

Πρώτος αντίπαλος ο Ιάπωνας Καμίγια τον οποίο εξουδετέρωσε εύκολα με 10-0. Σαρωτικός και με τον Κινέζο Αχίγιου τον οποίο νίκησε με 11-0. Στα προημιτελικά επιβλήθηκε με 8-0 του Αζέρου Γκατζίεφ και στον ημιτελικό κατατρόπωσε με 8-3 τον Ιρανό Noκοντί.

Ο Κουγιουμτσίδης έχει αναδειχθεί τρεις σερί χρονιές πρωταθλητής Ευρώπης Κ23 (2022, 2023, 20024) και τώρα κατακτά μετάλλιο και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.