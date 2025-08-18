Τι ειπώθηκε πριν από τη σφαλιάρα του Αντετοκούνμπο στον Λαρεντζάκη

Η κάμερα στο “ζντο”, τα γέλια των διεθνών και οι Λαρεντζάκης – Αντετοκούνμπο που, κυριολεκτικά, έχουν μεγαλώσει μαζί. Το SPORT24 εξηγεί τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάζει ακόμα δύο videos από τη σφαλιάρα που έγινε viral.

Η σφαλιάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, αμέσως μετά από το φιλικό της Εθνικής με το Μαυροβούνιο το βράδυ της Τετάρτης (14/8) στη Θεσσαλονίκη, έγινε viral και έφτασε σε κάθε γωνιά του μπασκετικού πλανήτη.

Ο Greek Freak βρέθηκε στο στόχαστρο για την χειρονομία του, ωστόσο η πραγματικότητα είναι (για ακόμα μία φορά) διαφορετική από αυτή που πολλοί πιστεύουν, για τους δικούς τους λόγους ο κάθε ένας.

Όπως γράφει το SPORT24, μια ατάκα του πάντα αυθόρμητου “Λάρι”, τη στιγμή που μιλούσε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, “τρίγκαρε” τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος εξήγησε ότι ακριβώς δίπλα τους βρισκόταν κάμερα. Ο διάλογος συνεχίστηκε, ο Γιάννης αντέδρασε, ο Λαρεντζάκης γέλασε (με κάποια απορία), οι Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Θανάσης το ίδιο, ενώ ο Παπανικολάου ξεκαρδίστηκε.

Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκης έχουν κυριολεκτικά μεγαλώσει μαζί, ενώ είναι συμπαίκτες από την Εθνική Νέων Ανδρών που το καλοκαίρι του 2013 τερμάτισε πέμπτη στο EuroBasket U20 της Εσθονίας. Και το μόνο δεδομένο είναι ότι η σχέση τους παραμένει στενή, όπως και το ότι ο “Λάρι” είναι παιδί που όλοι αγαπούν για την αυθεντικότητά του.