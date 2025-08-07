Τι ισχύει με την υπόθεση του αθλητή βόλεϊ και το θετικό δείγμα που βρήκε ο ΕΟΚΑΝ

Τι ισχύει με την περίπτωση του παίκτη βόλεϊ που βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία από τον ΕΟΚΑΝ. Η υπόθεση δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει και οι νομικοί εκπρόσωποι του παίκτη έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ευελπιστώντας σε αθώωση.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) έγινε γνωστό πως διεθνής παίκτης του βόλεϊ, ελληνικής ομάδας, τιμωρήθηκε από τον ΕΟΚΑΝ με αποκλεισμό, καθώς φέρεται να βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία, σε σχετικό έλεγχο ντόπινγκ.

Όπως αναφέρει το SPORT24, ο ΕΟΚΑΝ ως όφειλε κοινοποίησε την τιμωρία στον παίκτη, στην Ομοσπονδία, στην Λίγκα, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και στην WADA. Βέβαια, στην ιστοσελίδα του ΕΟΚΑΝ, στην ενότητα των τιμωρημένων αθλητών δεν υπάρχει καμία καταχώρηση.

Κι αυτό διότι η υπόθεση του εν λόγω αθλητή δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει, επομένως τίποτα δεν ακόμη οριστικό. Ο ΕΟΚΑΝ αποφάσισε να επιβάλει τιμωρία αποκλεισμού, μετά το θετικό δείγμα που εντόπισε, αλλά η πλευρά του αθλητή έχει προχωρήσει σε έφεση ευελπιστώντας σε δικαίωση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, ο ΕΟΚΑΝ επιβάλει ποινές σε πρώτο βαθμό και ενημερώνει ως οφείλει τα εμπλεκόμενα μέρη, χωρίς όμως να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις του.

Από τη στιγμή που επιδίδεται η απόφαση του ΕΟΚΑΝ, η πλευρά του αθλητή έχει 20 μέρες προθεσμία για τις δικές της ενέργειες. Είτε αποδέχεται την παράβαση και ζητά επιείκεια στην τιμωρία, προσδοκώντας σε μείωση της ποινής. Είτε αρνείται να αποδεχθεί την παράβαση και ζητά ακρόαση από την πρωτοβάθμια επιτροπή του ΕΟΚΑΝ (συνήθως αποτελείται από έναν γιατρό, έναν δικηγόρο κι έναν αθλητή) για να παραθέσει τα επιχειρήματά του.

Αν δεν ικανοποιηθεί ούτε με τη νέα απόφαση, ο αθλητής μπορεί να ζητήσει ακρόαση και από δευτεροβάθμια επιτροπή του ΕΟΚΑΝ, που είναι και ο τελευταίος βαθμός.

Στον προκειμένη περίπτωση, η πλευρά του αθλητή δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση την παράβαση κι έχει ήδη προχωρήσει σε έφεση, με σκοπό να ανατρέψει εντελώς την αρχική απόφαση.