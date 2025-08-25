Τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ μετά τον Ζαφείρη: Δύο προσθήκες και μία πρόκριση

24 Αυγούστου, σε άδεια Τούμπα και έχοντας μπροστά σου έναν ευρωπαϊκό τελικό δεν περιμένεις να δεις κάτι φανταχτερό. Ο ΠΑΟΚ έκανε όπως αναμενόταν τη δουλειά απέναντι στην ΑΕΛ, έβαλε τους πρώτους τρεις βαθμούς στο σακούλι και κοιτάζει μπροστά. Είναι άλλωστε χιλιοειπωμένο αλλά ισχύει απόλυτα, από τέτοιους είδους ματς, ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ δεν έχουν να κερδίσουν πολλά, αλλά μόνο να χάσουν αν δεν έρθει το αποτέλεσμα.

Ο Λουτσέσκου σε γενικές γραμμές έδειξε ικανοποιημένος απ’ όσα είδε. Ο Δικέφαλος έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό, δεν κινδύνευσε σχεδόν καθόλου (0,20 xGoals είχε η ΑΕΛ) και μπροστά ήταν σαφώς βελτιωμένος σε σύγκριση με τα τρία προηγούμενα επίσημα παιχνίδια του, παράγοντας ευκαιρίες που ισοδυναμούν σε 2,1 xGoals. Οκ, δεν μπορούν να μπουν στην ίδια ζυγαριά τα παιχνίδια με τη Βόλφσμπεργκερ και τη Ριέκα με αυτό κόντρα στην ΑΕΛ, αλλά τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά έβαλε γκολ σε 90λεπτο.

Αν κάτι πείραξε τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, είναι ότι δεν ήρθε ποτέ το 2-0, που με βάση τις φάσεις που έκανε ο Δικέφαλος θα έπρεπε. Τα τελειώματα όμως ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις από μέτρια έως κακά. Εξαίρεση αυτό του Ντεσπόντοβ, ο οποίος με ένα άγγιγμα ξεκλείδωσε το ματς.

Η επίθεση… φορτώνει

Η επιστροφή του Βούλγαρου ήταν μάλλον το πιο σημαντικό νέο από την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. 168 μέρες είχε να παίξει. Από την τελευταία αγωνιστική της regular season, την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο Δικέφαλος είναι προφανές πως έχει ανάγκη τις επαφές και τα γλυκά χτυπήματα του Ντεσπόντοβ.

Μαζί με την επιστροφή του Τάισον από τραυματισμό, αλλά και την ενεργοποίηση του Γιακουμάκη, που έκανε χθες το ντεμπούτο του, ο ΠΑΟΚ αρχίζει πλέον να… φορτώνει την επίθεσή του και σταδιακά θα βρει τους αυτοματισμούς του.

Ο Γιακουμάκης έπαιξε 20 λεπτά και παρότι δεν είναι ακόμη στο 100%, έκανε πολύ περισσότερο αισθητή την παρουσία του από τον Τσάλοφ. Ο Ρώσος για ακόμη ένα ματς έμοιαζε εντελώς εκτός κλίματος. Για να μην τον αδικούμε έβγαλε μία πάσα πάρε-βάλε στον Ζίβκοβιτς στο πρώτο μέρος, αλλά στη γενική εικόνα, είχε μόνο τον ρόλο της… παύσης στο τραγούδι που προσπαθούσε να παίξει η υπόλοιπη ομάδα.

Απ’ όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Τσάλοφ, αυτόν τον έναν χρόνο στην Τούμπα, είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του καθαρού εννιαριού που θέλει ο Λουτσέσκου και ίσως εν τέλει αποδειχθεί πιο χρήσιμος, έχοντας δίπλα του κι έναν ακόμη φορ. Βέβαια για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να… καταρριφθεί η ποδοσφαιρική κοσμοθεωρία του Ρουμάνου.

Σε κάθε περίπτωση, το δυνατό στοιχείο του Τσάλοφ είναι η οξυδέρκειά του και ο άμεσος τρόπος που μπορεί να σπάσει την μπάλα για να εκμεταλλευτεί τους συμπαίκτες του. Αντίθετα, αν περιμένει κάποιος από τον Ρώσο να δει ένταση και βουτιές μέσα στη φωτιά, ανάμεσα στους αντίπαλους στόπερ, μάλλον πιστεύει ότι μπορεί να πιάσει ψάρια με τα χέρια. Για αυτή τη δουλειά αποκτήθηκε ο Γιακουμάκης και ίσως την Πέμπτη, κόντρα στη Ριέκα, θα ήταν πιο χρήσιμο να ξεκινήσει αυτός, αν βέβαια το επιτρέπει η ετοιμότητά του.

Από εκεί και πέρα, ήταν πασιφανές ότι ο Κωνσταντέλιας λειτούργησε πολύ καλύτερα στο δέκα, ενώ θυμηθήκαμε και τον Λόβρεν, που είχε να αγωνιστεί από τον περασμένο Ιανουάριο. Η παρουσία του επιβεβαίωσε ότι ο ΠΑΟΚ έχει και τρίτο στόπερ, γιατί μέχρι και χθες έλεγες για… 2,5 με το ζόρι.

Προφανώς, ο Λόβρεν των αμέτρητων παραστάσεων μπορεί να δώσει πράγματα σε ματς όπως αυτό με την ΑΕΛ, όπου η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν δέχθηκε ιδιαίτερη πίεση. Σε βάθος χρόνου ωστόσο, δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να βγάλει μία ολόκληρη σεζόν ή έστω ένα τετράμηνο μέχρι τον Ιανουάριο, με μόνο τρεις στόπερ, έχοντας δηλαδή για βασικό δίδυμο το Κεντζιόρα-Μιχαηλίδης και τρίτη λύση μοναχά τον 36χρονο Κροάτη.

Πηγαίνεις με τρεις χαφ μέχρι τον Ιανουάριο;

Τα ίδια ισχύουν και στους χαφ. Ο ΠΑΟΚ κινείται σήμερα σε ρυθμούς Ζαφείρη. Η έλευση του διεθνούς άσου έχει δημιουργήσει δικαιολογημένα ενθουσιασμό, αφού μιλάμε για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ο Ζαφ θα ενσωματωθεί, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στις αρχές του 2026. Μέχρι τότε λοιπόν τι γίνεται; Θα βγουν οι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος με Καμαρά, Μεϊτέ, Οζντόεφ. Το λέω από δύσκολο έως ριψοκίνδυνο…

Τα παραπάνω ερωτηματικά, όπως και αυτό της Ριέκα θα απαντηθούν στις επόμενες 8-9 μέρες, ουσιαστικά μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ πρακτικά για να είναι καλά χρειάζεται τρία πράγματα: Δύο προσθήκες και μία πρόκριση. Δύο παίκτες που θα του δώσουν το απαραίτητο βάθος για να τσουλήσει η σεζόν ομαλά. Και μία ανατροπή κόντρα στη Ριέκα αφενός για να παίξει στη League Phase του Europa League, μία διοργάνωση που και πιο λαμπερά ματς θα του προσφέρει και περισσότερα έσοδα, αφετέρου για να μην έχει αχρείαστες γκρίνιες, προτού καλά-καλά μπει το φθινόπωρο.