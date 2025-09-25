Την προσεχή εβδομάδα αποφασίζει η UEFA για τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Σύμφωνα με τους Times, η απόφαση της UEFA για τον αποκλεισμών όλων των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα θα παρθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Το τελευταίο διάστημα FIFA και UEFA δέχονται ισχυρές πιέσεις από τον ΟΗΕ -και όχι μόνο- για τον αποκλεισμών όλων των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις ως απάντηση “για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Όπως μεταδίδει το Sport24, που επικαλείται τους Times, τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA αναμένεται να πάρουν την οριστική απόφαση για το μέλλον των ομάδων του Ισραήλ την προσεχή εβδομάδα.

Σύμφωνα, μάλιστα με το ίδιο δημοσίευμα η πλειοψηφία των μελών τάσσεται υπέρ της αποβολής αυτών από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.