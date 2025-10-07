Το απόλυτο φιάσκο με τη “μεγάλη ανακοίνωση” του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Από το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενημέρωσε ότι το απόγευμα της Τρίτης (7/10) θα ανακοινώσει κάτι μεγάλο, το παγκόσμιο μπάσκετ βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού. Τελικά, η Decision 2 δεν ήταν αυτό που περίμεναν όλοι.

Και ξαφνικά, από το απόγευμα της Δευτέρας (6/10), ο μπασκετικός πλανήτης άρχισε να κινείται σε… ρυθμούς Λεμπρόν Τζέιμς! Λίγο πριν κλείσει 41χρόνια ζωής, φρόντισε να ταρακουνήσει το παγκόσμιο μπάσκετ προαναγγέλλοντας την… απόφαση όλων των αποφάσεων.

Όπως ήταν λογικό, αμέσως σήμανε συναγερμός στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τα περισσότερα σενάρια να τον θέλουν να ανακοινώνει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο τέλος της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Ένα ακόμη σενάριο έκανε λόγο για διαφημιστικό τρικ. Σύμφωνα με το CBS, η Τρίτη σηματοδοτεί τη συμπλήρωση δύο εβδομάδων πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου. Είναι, επίσης, Amazon Prime Day, που συνδέεται με μια εταιρεία για την οποία ο Τζέιμς έχει κάνει διαφημίσεις στο παρελθόν και επίσης είναι η Εθνική Ημέρα Τάκο.

Τέλος, το τρίτο σενάριο άφηνε το ενδεχόμενο ο Λεμπρόν να ανακοινώσει κάποια συνεργασία σε επίπεδο μάρκετινγκ. Μάλιστα, το παραπάνω δημοσίευμα έλεγε χαρακτηριστικά: «Φανταστείτε τον James να λέει, “Θα πάω τα ταλέντα μου στην… τάδε εταιρεία”. Τι απογοήτευση. Στην πραγματικότητα, δυστυχώς, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτό που θα μάθουμε .Αν αυτή είναι η περίπτωση, τότε μπράβο σε όποιον σκέφτηκε αυτή την ιδέα, γιατί ανάγκασε εκατοντάδες άλλους αθλητικούς συντάκτες και εκατομμύρια οπαδούς να σπάσουμε τα κεφάλια μας για το τι θα μπορούσε να είναι αυτή η ανακοίνωση».

Το βίντεο που δημοσίευσε χθες ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποτελούσε ξεκάθαρη αναφορά στο περίφημο “The Decision” του 2010 — εκείνη τη στιγμή που αποφάσιζε ποια ομάδα θα επέλεγε ως free agent. Το τηλεοπτικό αυτό ειδικό αφιέρωμα μεταδόθηκε ζωντανά από το ESPN τον Ιούλιο του 2010, όταν ο Τζέιμς ανακοίνωσε πως θα άφηνε το Κλίβελαντ για να ενταχθεί στους Χιτ, προκαλώντας σεισμό στο παγκόσμιο μπασκετικό σκηνικό.

Στο νέο βίντεο, ο ΛεΜπρόν εμφανίστηκε φορώντας το ίδιο πουκάμισο που είχε φορέσει πριν από 15 χρόνια στο αρχικό “Decision”.

Τελικά, η μεγάλη απόφαση ήταν… η διαφήμιση ενός κονιάκ, το οποίο είναι και εκ των μεγαλύτερων χορηγών του NBA. Τα σχόλια που δέχθηκε στα πρώτα λεπτά ο μέγκασταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν, φυσικά, έντονα καθώς πολύς κόσμος περίμενε κάτι περισσότερο.

Η συνεργασία της συγκεκριμένης μάρκας με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, πριν από έναν χρόνο δηλαδή, με τη συγκεκριμένη έκδοση που διαφήμισε ο King James να αφορά μίας περιορισμένης κυκλοφορίας σειρά.