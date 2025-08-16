Το ελληνικό πόλο στα καλύτερά του: Χάλκινα τα κορίτσια της Κ20 στη Βραζιλία

Οι απίθανες γοργόνες της Εθνικής Νέων Γυναικών υπέταξαν με 10-7 την Ιταλία στον Μικρό Τελικό και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 της Βραζιλίας.

Μετά το παγκόσμιο “νταμπλ” της Εθνικής Γυναικών με τα χρυσά μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ήταν η σειρά της Εθνική Νέων Γυναικών να ανέβει στο βάθρο.

Τα τρομερά κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα έκαναν επιβλητική εμφάνιση στον Μικρό Τελικό, υπέταξαν με 10-7 την Ιταλία και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε έξι διαφορετικές σκόρερ, με τις Κρασσά, Κουρέτα, Καραμπέτσου και Σαλταμανίκα να σκοράρουν από δύο φορές, ενώ από ένα γκολ είχαν οι Τριχά και Φουράκη.

Οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 1-6, 2-1.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 2, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2, Γραικού.