Τουρκία: 17χρονος πυροβόλησε εν ψυχρώ πρώην πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η δολοφονία ενός πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας σε ένα καφέ στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος, σε ανύποπτο χρόνο, δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από έναν 17χρονο.

Σοκαρισμένη είναι η τουρκική κοινωνία από την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός 49χρονου πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος, ενώ έτρωγε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) σε καφέ σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης, δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από έναν 17χρονο.

Το θύμα ήταν ο πρώην πρόεδρος της Αλεμντάγ Σπορ, Τουντζάι Μερίτς, με τη στιγμή της δολοφονίας του να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας του τοπικού καταστήματος.

Ο δράστης έβγαλε αιφνιδιαστικά το όπλο που έκρυβε στη ζώνη του και πυροβόλησε μία φορά, προκαλώντας τον πανικό των θαμώνων, ενώ ύστερα τράπηκε σε φυγή.

Η δήλωση ενός αυτόπτη μάρτυρα: “Καθόμουν σε καφέ με φίλους. Σηκώθηκα να πάω στην τουαλέτα. Παρακολουθούσα στιγμιότυπα αγώνα. Δεν υπήρξε καμία λογομαχία, κανένας διάλογος. Ξαφνικά, ένας άντρας, νέος, μέσης ηλικίας, σήκωσε το όπλο στον διπλανό του και τον πυροβόλησε. Όλοι έτρεχαν εκείνη τη στιγμή, εγώ ξάπλωσα στο έδαφος”.

Μετά το τραγικό συμβάν, οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε ευρείες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Όπως ανακοίνωσε έπειτα ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ο βασικός ύποπτος είναι ένας 17χρονος, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο εντοπίστηκε στην Αδριανούπολη και συνελήφθη.

Μάλιστα, δεν είναι μόνος, καθώς μαζί του κρατείται από τις Αρχές και ένας 64χρονος, που φέρεται να έκρυβε στην οικία του τον νεαρό, προκειμένου να τον φυγαδεύσει. Από την πλευρά της, η τουρκική αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται εν εξελίξει η έρευνα για τα κίνητρα και τις συνθήκες της δολοφονίας.