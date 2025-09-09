Τουρκία – Πολωνία 91-77: Αταμάν – Σενγκούν στα ημιτελικά του EuroBasket 2025

Η Πολωνία κατέρρευσε στη δεύτερη περίοδο, η Τουρκία έκανε τη δουλειά (91-77) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Triple-double o Άλπερεν Σενγκούν, επιπόλαιος ο τραυματισμός του Τζέντι Όσμαν.

Η Τουρκία προκρίθηκε για τρίτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά του EuroBasket, επικρατώντας το απόγευμα της Τρίτης (9/9) με 91-77 της Πολωνίας στην Xiaomi Arena.

Όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε σε τρομερή μέρα τον Άλπερεν Σενγκούν, που έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης με triple-double στη διοργάνωση. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή των Χάζερ, Όσμαν, Σιπάχι και Κορκμάζ. Οι Τούρκοι ανέβασαν στροφές στη δεύτερη περίοδο, απέκτησαν διψήφιο προβάδισμα και το κράτησαν με άνεση μέχρι το τέλος.

Ο τραυματισμός του Τζέντι Όσμαν στο τρίτο δεκάλεπτο αποδείχθηκε επιπόλαιος. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού αποχώρησε υποβασταζόμενος, αλλά επέστρεψε στο ματς στα μέσα της τέταρτης περιόδου.

Μετά το 1949 και το 2001, η Τουρκία επιστρέφει το 2025 στην τετράδα και θα διεκδικήσει θέση στον τελικό της Κυριακής (14/9). Αν δεν τα καταφέρει απέναντι στην Ελλάδα ή τη Λιθουανία, θα έχει ακόμη μια ευκαιρία για μετάλλιο στον μικρό τελικό. Το μοναδικό της ως τώρα ήταν το ασημένιο του 2001, όταν είχε χάσει στον τελικό από τη Γιουγκοσλαβία (78-69).

Η Πολωνία, από την πλευρά της, δεν μπόρεσε να επαναλάβει την επιτυχία του 2022 (4η θέση στο Βερολίνο). Δεν βρήκε λύσεις στο ξέσπασμα των Τούρκων στη δεύτερη περίοδο, με τους Πονίτκα και Τζιέβα να ξεχωρίζουν, ενώ ο Τζόρνταν Λόιντ έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό.

Ο ημιτελικός της Τουρκίας με τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα – Λιθουανία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Η ώρα διεξαγωγής δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στις 17:00 και στις 21:00.