Τουρκία – Σουηδία 85-79: Στους “8” του Eurobasket 2025 η ομάδα του Αταμάν μετά από ματς-θρίλερ

Η Σουηδία αποδείχθηκε σκληρός αντίπαλος, όμως η Τουρκία πήρε τη νίκη (85-79) και την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025. Γέμισε τη στατιστική του ο Σενγκούν, εξαιρετικός παρά τη φθορά των φάουλ ο Όσμαν.

Το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του EuroBasket 2025 κύλησε όπως αναμενόταν.

Η Σουηδία αποδείχθηκε εξαιρετικά ανταγωνιστική, όμως η Τουρκία πήρε τη νίκη με 85-79 και την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πολωνία – Βοσνία.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Τζέντι Όσμαν να ξεκινά δυναμικά, αλλά να φορτώνεται με τρία φάουλ από νωρίς και να μένει στον πάγκο μέχρι το ημίχρονο. Οι Τούρκοι δυσκολεύτηκαν στο πρώτο μέρος, ωστόσο στο τρίτο δεκάλεπτο ανέβασαν ρυθμό, με τον Ερτζάν Οσμάνι να δίνει σημαντικές λύσεις και τον Άλπερεν Σενγκούν να γεμίζει τη στατιστική με εντυπωσιακή παρουσία.

Οι Σουηδοί πίστεψαν μέχρι τέλους στο θαύμα. Έκαναν εξαιρετικό πρώτο μέρος με σωστή επικοινωνία και ωραίες συνεργασίες, επέστρεψαν στην τέταρτη περίοδο μειώνοντας στη μία κατοχή, αλλά δεν είχαν τις δυνάμεις ούτε το μεγάλο σουτ για να ανατρέψουν το παιχνίδι.

Πέντε παίκτες των Σκανδιναβών τελείωσαν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Πέλε Λάρσον των Χιτ, τον Λουκ Χάκανσον και τον Σίμον Μπιργκάντερ να ξεχωρίζουν.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Τσουέκα, Κρέγιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79