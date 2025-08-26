Τσιμίκας: Αυτός είναι ο όρος που θέτει η Λίβερπουλ στην Ρόμα

Ο Κώστας Τσιμίκας εμφανίζεται θετικός στην προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Serie A με την Ρόμα, με την Λίβερπουλ να φέρεται να αξιώνει να μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς του προκειμένου να κλείσει το deal με τους τζαλορόσι.

Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα είναι πιθανό να είναι μακριά από την Λίβερπουλ από τη στιγμή που έχει μπροστά του τόσο τον Κέρκεζ όσο και τον Ρόμπερτσον στη μάχη για μία θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας, με το γεγονός αυτό να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Όπως αναφέρει το SPORT24, μια από αυτές που εξετάζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απόκτησή του είναι και η Ρόμα, με τον άλλοτε άσο του Ολυμπιακού να φέρεται από την πλευρά του θετικός στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το Μέρσεϊσαϊντ έπειτα από πέντε χρόνια και τέσσερις τίτλους με τους Ρεντς και να συνεχίσει την καριέρα του στην Serie A με τους Ρωμαίους.

Σύμφωνα πάντως με τον Νικολό Σκίρα, κλειδί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα παίξει η διάθεση ή μη της Ρόμα να ικανοποιήσει την επιθυμία των πρωταθλητών Αγγλίας να μπει όρος στο συμβόλαιο του Τσιμίκα που θα προβλέπει υποχρεωτική αγορά του από τους Ιταλούς το καλοκαίρι του 2026.

“Ο Κώστας Τσιμίκας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για να ενταχθεί στην Ρόμα υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029 (1+3). Η Ρόμα πρότεινε στην Λίβερπουλ να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού και να έχει οψιόν αγοράς.

Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, αν και η Λίβερπουλ αξιώνει να μπει όρος στο συμβόλαιο για υποχρεωτική αγορά του παίκτη προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για την παραχώρησή του”, αναφέρει σε σημερινό ρεπορτάζ του ο Ιταλός ρεπόρτερ.