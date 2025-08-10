Τσιμίκας: Εκτός αποστολής για το Community Shield

Εκτός των 21 παικτών που επέλεξε ο Άρνε Σλοτ, για τον τελικό της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, έμεινε ο Κώστας Τσιμίκας, με τους Άγγλους να γράφουν πως αυτό συνέβη λόγω πιθανής μεταγραφής.

Λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας, για το Community Shield, ο Άρνε Σλοτ έκανε γνωστούς τους 21 παίκτες που θα έχει μαζί του στο ματς. Στη λίστα αυτή δεν βρισκόταν ο Κώστας Τσιμίκας, με τον Ολλανδό τεχνικό να επιλέγει τον Κέρκες για βασικό και τον Ρόμπερτσον ως την εναλλακτική του.

Όπως γράφει το SPORT24, αυτό στην Αγγλία μεταφράστηκε ως ένα μήνυμα στον Έλληνα αμυντικό πως πλέον βρίσκεται χαμηλά στην ιεραρχία των μπακ. Μάλιστα, με βάση τα όσα τονίζει το ΜΜΕ “This is Anfield”, η απουσία του Κώστα Τσιμίκα από την αποστολή του Σλοτ ίσως συνοδεύεται και με πιθανή αποχώρηση.

Όπως αναφέρει το Μέσο, για τον αριστερό μπακ έχει εκφράσει ενδιαφέρον η Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ και οι Λιντς, Βαλένθια, Λιλ συνδέθηκαν με τον 29χρονο μπακ. Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του Κώστα Τσιμίκα ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2027, ωστόσο φαντάζει δύσκολο να παραμείνει μέχρι τότε εκεί.