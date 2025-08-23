Τσιμίκας: Η Ρόμα ήρθε σε επαφή με την Λίβερπουλ για τον διεθνή μπακ, γράφει ο Ντι Μάρτζιο

Η Ρόμα αναζητάει μία αξιόπιστη λύση για τη θέση του αριστερού μπακ και το νέο όνομα που προστέθηκε στη λίστα των υποψηφίων της είναι ο Κώστας Τσιμίκας, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο Κώστας Τσιμίκας μετράει ήδη πέντε χρόνια στο Άνφιλντ και σε αυτό το διάστημα έχει πανηγυρίσει ήδη τέσσερις τίτλους με την Λίβερπουλ (1 πρωτάθλημα, 1 Κύπελλο Αγγλίας, 2 League Cup), ωστόσο είναι άγνωστο αν θα παραμείνει και τη φετινή σεζόν στο Μέρσεϊσαϊντ.

Όπως γράφει το SPORT24, η έλευση του Κερκέζ στο κλαμπ και η μετατόπιση του Ρόμπερτσον σε ρόλο αναπληρωματικού έχει μετατρέψει τον διεθνή μπακ σε τρίτη λύση για τη θέση του αριστερού αμυντικού, με τα ρεπορτάζ από το Νησί να αναφέρουν πως η διοίκηση αναζητεί ομάδα για να τον παραχωρήσει.

Αρκετοί είναι οι σύλλογοι που έχουν συνδεθεί μαζί του ως υποψήφιοι επόμενοι σταθμοί στην καριέρα του, με το τελευταίο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας να είναι η Ρόμα.

Όπως αποκάλυψε το Σάββατο (23/8) ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, υπάρχουν επαφές της Ρόμα με την Λίβερπουλ για το ενδεχόμενο δανεισμού του, με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ να υπογραμμίζει ότι η περίπτωση Τσιμίκα δεν είναι εύκολη και πως από τις αρχές της νέας εβδομάδες θα γνωρίζει η Ρόμα κατά πόσο είναι εφικτό να τον εντάξει στο δυναμικό της.