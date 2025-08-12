Τσιτσιπάς – Μπονζί 1-2: Αποκλεισμός για τον Στέφανο στο Cincinnati Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-1 σετ από τον Μπενζαμέν Μπονζί και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο του Cincinnati Open.

Στον δεύτερο γύρο του Cincinnati Open σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ (7-6, 3-6, 4-6) από τον Μπενζαμέν Μπονζί (Νο. 63).

Όπως αναφέρει το Sport24.gr, o Στέφανος έχασε τέσσερα set points στο πρώτο σετ, αλλά τελικά έκανε το 1-0, κερδίζοντας το tiebreak με 7-4. Στο δεύτερο σετ έμεινε κάτω με 5-2 games και σε εκείνο το σημείο το παιχνίδι διεκόπη, καθώς έπεσε το ρεύμα στις εγκαταστάσεις του τουρνουά, με αποτέλεσμα να σταματήσει η τηλεοπτική μετάδοση.

Αφού το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, η αναμέτρηση άρχισε ξανά με τον Τσιτσιπά να κρατά το σερβίς του. Ο Μπονζί έκανε το ίδιο στο επόμενο game και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ένα break του Γάλλου ήταν αρκετό για να φτάσει στη νίκη με 2-1 σετ. Αυτή είναι η πέμπτη επικράτηση φέτος του Μπονζί απέναντι σε τενίστες, που βρίσκονται στο Τοπ30. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Φελίξ Οζέ-Αγιασίμ, που είχε προηγουμένως επικρατήσει με 2-0 σετ του Αρτούρ Ρίντερκνες.