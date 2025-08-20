Τσιτσιπάς – Ινσακέτε 0-2: Ήττα με κακή εμφάνιση κι αποκλεισμός στην πρεμιέρα στο Γουίνστον Σάλεμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο28) παρουσιάστηκε σε ακόμη ένα τουρνουά κατώτερος των προσδοκιών, με συνέπεια να γνωρίσει την ήττα με 2-0 σετ (6-3, 6-2) από τον Κινέζο Μπου Ινσακέτε και τον αποκλεισμό από την πρεμιέρα του Γουίνστον Σάλεμ.

Το Γουίνστον Σάλεμ δεν θα φέρνει τις καλύτερες αναμνήσεις στον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο28), καθώς το ντεμπούτο του στο 250άρι τουρνουά των ΗΠΑ συνδυάστηκε με ήττα.

Όπως γράφει το SPORT24, η εμφάνιση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα ήταν για ακόμη μία φορά προβληματική, χάνοντας σε 1 ώρα και 28 λεπτά με 2-0 σετ (6-3, 6-2) από τον Μπου Ινσακέτε (Νο73)

Αν και ο 27χρονος υπερίσχυσε στους winners (25-10), εντούτοις πληγώθηκε από τα πολλά αβίαστα λάθη του (33), αλλά και τα κακά ποσοστά του στο σερβίς (πέρασε μόλις το 59% του πρώτου του σερβίς κερδίζοντας το 64% των πόντων του), ενώ από το δεύτερο σερβίς κατάφερε να πανηγυρίσει μόνο έξι πόντους στις 23 προσπάθειές του.

Ο Τσιτσιπάς δέχθηκε πέντε break από τον Κινέζο αντίπαλό του, ενώ ο ίδιος έσπασε δύο φορές (είχε συνολικά επτά break points) το σερβίς του Ινσακέτε.

Στη φάση των 16 ο Ινσακέτε θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε (Νο74).