Τσιτσιπάς – Μουλέ 3-1: Σάρωσε τον Γάλλο για την πρόκριση στον 2ο γύρο του US Open

Στην τρίτη διαδοχική του μονομαχία με τον Αλεξάντρ Μούλε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο28) απέδειξε ότι έχει βρει το κουμπί του. Μετά από 2 ώρες και 13 λεπτά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε του Γάλλου με 3-1 σετ [4-6, 6-0, 6-1, 7-6 (5)] και έκανε ιδανική πρεμιέρα στο US Open.

Όπως γράφει το Sport24, ο 27χρονος αν και στην αρχή βρέθηκε να κυνηγάει το νούμερο 38 της παγκόσμιας κατάταξης, με δύο ονειρικά σετ και απόδοση βγαλμένη από τις χρυσές εποχές του πέρασε μπροστά με 2-1 σετ.

Η νίκη κρίθηκε στο tie break του τέταρτου σετ, στο οποίο ο Τσιτσιπάς πήρε καλύτερες αποφάσεις και έδειξε ότι έχει περισσότερα πνευματικά αποθέματα σε σύγκριση με τον Μουλέ.

Στον 2ο γύρο του τέταρτου και τελευταίου Grand Slam της σεζόν ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ντάνιελ Αλτμάιερ – Χαμάντ Μεντγέντοβιτς.

Το ματς

Το παιχνίδι άρχισε με τον Τσιτσιπά να σερβίρει και να κατακτά το πρώτο σετ με άνεση, κάτι που δεν συνέβη στο τρίτο game, καθώς χρειάστηκε να σβήσει δύο break points για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα με 2-1.

Ό,τι δεν κατάφερε ο Μουλέ στο τρίτο game το πέτυχε στο έβδομο, στο οποίο ήταν η σειρά του να μαζέψει τρεις πόντους και με ένα σερί 5-0 να πανηγυρίσει το break του αγώνα.

Αυτό ήταν αρκετό για να του δώσει το πρώτο σετ με 6-4.

Η κατάσταση αυτή θύμωσε τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, που έκανε ίσως τα καλύτερα δύο σετ του τελευταίου ένα και βάλε χρόνου.

Στο δεύτερο σετ δεν έχασε ούτε game και μέσα σε 22 λεπτά ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στο τρίτο έχασε μόλις ένα game και σε 24 λεπτά πήρε κεφάλι στα σετ με 2-1.

Το τέταρτο σετ ήταν και το πιο συναρπαστικό από όλα, αφού κρίθηκε στο tie break.

Ο Τσιτσιπάς πάτησε πάνω στο μομέντουμ, στις σωστές επιλογές και στα καλά του χτυπήματα για να προηγηθεί με 3-1 game, με το 1-1 να γίνεται με love service game και το 2-1 με love break game.

Το πιο κομβικό σημείο του σετ ήταν το έβδομο game, στο οποίο ο Γάλλος τενίστας κρατήθηκε “ζωντανός” “σβήνοντας” πέντε break points, με συνέπεια να μειώσει αρχικά σε 403 και στη συνέχεια να σπάσει το σερβίς του Τσιτσιπά παρά το γεγονός πως βρέθηκε πίσω με 40-15.

Έτσι, το σετ κρίθηκε στο έβδομο κερδισμένο game, στο οποίο ο 27χρονος Έλληνας ήταν πιο ψύχραιμος, έφτασε πρώτος στον έβδομο πόντο και προκρίθηκε πανηγυρικά στον 2ο γύρο του US Open.